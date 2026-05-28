◇プロ野球 交流戦 阪神-日本ハム(28日、甲子園球場)プロ初先発のマウンドに上がった阪神・木下里都投手が、4回3失点で降板しました。25歳の2年目右腕・木下投手。プロ初先発は初回を三者凡退の立ち上がりとします。1点の援護を受けた2回には、2アウトから内野安打を許しましたが、後続を空振り三振とし、得点を許さず。それでも3回には、先頭に四球を与えると、その後1アウトとしたところでレフト線への2塁打を打たれ、1アウト2、