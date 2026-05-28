街の生花店にも、中東情勢の影響が出ています。 【写真を見る】イラン攻撃開始から3か月…花の輸送コスト上昇 名古屋・中区の生花店で「バラ」ほぼ国産に…燃料費や肥料の価格高騰で生産者にも重荷 5月28日、訪ねたのは名古屋市中区にあるフラワーショップ「Rio Flower」。 （Rio Flower 神野公輔社長）Q.このチラシは？「6月2日がローズの日。1番バラの流通量が多くなるのがこの時期なので“ローズの日”」