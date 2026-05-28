日本相撲協会は28日、東京・両国国技館で理事会を開き、宮城野部屋力士らの伊勢ケ浜部屋への預かり措置を解除することを決めた。宮城野部屋が消滅することになった。藤島広報部長（元大関・武双山）は「力士のことを一番に考えている。今日が区切りということ」と説明。伊勢ケ浜部屋への預かりが2年以上経過したこと、宮城野部屋の再興を申し出る親方がいなかったことなどが理由という。歴代最多45回の優勝を誇る大横綱・白