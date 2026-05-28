◇交流戦阪神─日本ハム（2026年5月28日甲子園）プロ初先発となった阪神・木下里都投手が、4回5安打3失点でマウンドを降りた。初回、2回とテンポ良く0を並べるも、1―0の3回に捕まった。1死二、三塁から田宮に詰まりながら右前に落とされ、勝ち越しの2点適時打とされた。2死一、二塁となってからは万波に中前適時打を浴び、さらに追加点を献上した。4回までで90球を要し、5回からは2番手・湯浅にバトンタッチした。