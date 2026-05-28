昨年１１月の茨城県神栖市長選を巡り、県選挙管理委員会から当選無効の裁決を受けた現市長の木内敏之氏（６５）が２８日、市内で記者会見し、裁決取り消しを求めて東京高裁に提訴したと明らかにした。市長選で木内氏は前市長と得票同数。くじ引きで当選したが、県選管は前市長側の申し立てを受け、木内氏の有効票にあった「まんじゅうや」「だんごさん」の２票を無効票と判断していた。木内氏は会見で、２票の有効性に加え、前