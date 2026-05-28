「阪神−日本ハム」（２８日、甲子園球場）プロ初先発の木下里都投手は４回５安打３失点で降板となった。一、二回は無失点と上々の立ち上がり。ただ、１点リードの三回につかまった。先頭の奈良間を四球で歩かせると、１死二、三塁から田宮に逆転の２点適時打を献上。２死一、二塁からは万波にもタイムリーを浴びた。この回だけで３８球を投げ、４回で球数９０球での降板。交流戦で初先発初勝利となれば、１６年の青柳以来