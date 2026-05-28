初任給とは、その企業が「どれだけ人材に投資する覚悟があるか」を示す最もわかりやすい指標です。世界経済と直結する海運・エネルギー業界から、獲得競争が過熱するIT業界まで、三菱・三井・住友の3大財閥グループを初任給という切り口で横並びに比較すると、高待遇と引き換えに高い成果を求める「攻めの企業」の姿が浮き彫りになります。本記事では、東洋経済新報社の記者である山川清弘氏の著書『教養としての 三菱・三井・住友