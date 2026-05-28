「夫婦の会話が減ると離婚率が上がるの？」【写真】セックスレスの夫婦は実際どれくらいいるのか？「会話がない状況の改善方法がわからない」そう思う人もいるでしょう。会話の減少は夫婦関係悪化の要因の一つです。本記事では、会話のない夫婦の離婚率を解説し、修復するための方法を5つ紹介します。会話のない夫婦が直面する離婚率の実態夫婦間の会話が少なくなると、お互いの気持ちが伝わらなくなり、関係が悪化して離婚に繋が