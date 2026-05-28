夏の旅行のオンシーズンが近づくにつれて、山東省青島市のクルーズ観光‌はさまざまな年齢層やニーズの旅客に合わせた都市の風景、人的・文化的名所旧跡、特色あるレジャーといったテーマをカバーする「クルーザー＋寄港地観光」スペシャルコース12コースを打ち出し、より多くの観光客が「海上バケーション＋都市体験」という独特の魅力を楽しむことができるようにしている。新華網が伝えた。青島市の税関の統計によると、202