アルゼンチン国家検査・衛生研究所管理局（ANLIS）カルロス・マルブラン研究所の専門家はこのほど、同国南部の都市ウシュアイアで捕獲されたげっ歯類（ネズミ類）について、ハンタウイルス感染を示す証拠は現時点で確認されていないと明らかにしました。マルブラン研究所の専門家は5月18日、ハンタウイルスを調査するためにティエラ・デル・フエゴ州の州都ウシュアイアに到着しました。1週間にわたる調査では、ハンタウイルスの媒