俳優の広瀬すずさんは5月28日、自身のInstagramを更新。美しく格好いいモデルショットを公開しました。【写真】ヴィトンを身に着けた広瀬すず「とっても似合ってます」広瀬さんは「ぜひ」とつづり、4枚の写真を投稿。ルイ・ヴィトンのアイテムを身に着けた、さまざまなモデルショットです。1枚目ではピンクのトップスを着用し、バッグを持って床に手をついています。2枚目ではネイビーの服を着て、寝そべっています。3枚目はボーダ