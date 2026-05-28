パナソニックは、タテ型全自動洗濯機「NA-FA12V6」を2026年6月上旬に発売する。花王と共同開発「汚れはがし剤」が「毛布コース」でも使用可能に「ザ・ノース・フェイス」などのブランドで知られるスポーツアパレルメーカー、ゴールドウイン監修の「ダウンジャケットコース」を、同社のタテ型洗濯機として初搭載したという。独自の「スゴ落ち泡洗浄」「パワフル立体水流」「泡水シャワー」により、ダウンの表面に繰り返しムラなく泡