光岡「ビュート ストーリー」の一部改良にSNSで反響光岡自動車（ミツオカ）は2026年5月28日、プレミアムコンパクトカーである「ビュート ストーリー」の一部改良モデルを全国の販売店で発売しました。職人の手作りによって生み出される独創的なスタイリングに最新の機能を融合させた一台に対し、SNSを中心に大きな関心が集まっています。ミツオカの「ビュート」シリーズは、1993年1月に初代モデルが誕生して以来、コンパクトな