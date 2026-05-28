「ケンタッキーフライドチキン」は、6月3日（水）から、スナック感覚で気軽に楽しめる「サクッとケンタ」シリーズの第2弾として新商品の「辛旨ジンガー」を、全国の店舗で発売する。【写真】ザクザク衣がおいしそう！再販される「カーネルクランチポテト」も■開発期間は約1年今回約1年の開発期間を経て発売される「辛旨ジンガー」は、ジューシーな骨なしのもも肉を、唐辛子でスパイシーに味付けし、食べ応えのあるサクサク