日本人プレーヤーの存在が当たり前になり、フランクフルトU−21の長谷部誠コーチなど指導者の活躍も見られるようになったドイツで、国際的には無名に近い日本人コーチがまたひとつ道を切り開いた。1.FCケルンU−21のGKコーチとして長らく活躍し、JFA（日本サッカー協会）やKASオイペン（ベルギー２部）でもコーチを歴任した田口哲雄氏が、フォルトゥナ・ケルンとGKコーチ契約を結んだのだ。2025−26シーズンのレギオナルリー