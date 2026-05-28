ブラジル代表FWのネイマールに、４度目のワールドカップ出場へ不安が広がっている。フランスメディア『RMC Sport』が、同選手のコンディションを巡る状況を詳報した。「ブラジル：木曜日に検査を受けたネイマールのワールドカップ出場を巡り、不透明感が高まっている」と題した記事によれば、ネイマールはサントスでの試合中にふくらはぎを負傷。ブラジル代表の活動初日となった現地５月28日の練習を欠席し、精密検査を受けるた