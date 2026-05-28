ホームセンター大手のコーナンが展開するコーナンPROが、県内に初めて出店します。9月のオープンを前に、立地についての審議会が行われ店舗が建てられる周辺地域の道路の混雑や、騒音などについて話し合われました。28日、行われた県大規模小売店舗立地審議会には、学識者など9人の委員が出席しました。この審議会は、店舗が建てられる周辺地域の道路の混雑や騒音などについて調査・審議するも