鹿児島を代表するお土産のひとつ、唐芋レアケーキ「ラブリー」が初のコラボレーション。その相手は世界にネットワークを持つシェラトン鹿児島です。鹿児島の食材の魅力を発信したい。強力なタッグで生まれたその味は？鹿児島市のシェラトン鹿児島1階にあるカフェで6月1日から新たに販売されるのが「シェラトンラブリー」。その名の通り、鹿屋市の菓子店フェスティバロの看板商品「ラブリー