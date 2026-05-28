台風6号は、フィリピンの東の海上にあり、今後は暴風域を伴いながら北西へ進み、来週初め頃に奄美地方や沖縄に接近するおそれがあります。雨雲の予想からも影響が懸念され、奄美では、大雨や土砂災害・暴風・波浪・高潮への警戒が必要です。さらに梅雨前線と台風が近い位置にあるため、県本土でも大雨となるおそれがあります。今後の最新情報を確認ください。（詳しくは動画をご覧ください）