サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の#10が、きょう28日午後9時からLeminoにて無料配信される。それに先立って、見どころが公開された。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生#10では、第3回順位発表式を実施。FINALに進出できるのは35人のうち20人のみという、これまでにない過