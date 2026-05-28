中国の董軍国防相【北京、シンガポール共同】中国国防省は28日、シンガポールで29〜31日に開かれるアジア安全保障会議（シャングリラ会合）に国防大教授をトップとする代表団が出席すると発表した。董軍国防相は2年連続で欠席。会議を主催する英シンクタンク、国際戦略研究所（IISS）が28日発表した議事日程によると、中国の当局者らが演説する予定もない。中国は急速な軍拡や覇権主義的行動が批判される中、国防相が自国の立