韓国の陸・海・空軍は、李在明政権下で初となる合同訓練を行いました。記者「韓国軍による合同訓練が始まりました。戦車による射撃が続いています」韓国の陸・海・空軍が合同で行った訓練には、およそ1400人の兵士が参加し、兵器の性能や部隊の連携を確認しました。訓練は3年ぶりで、李在明大統領が就任してからは初めてです。前回の訓練は北朝鮮による攻撃を想定し、過去最大規模で行われましたが、李大統領はこれまで北朝鮮との