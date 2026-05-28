将棋の第67期王位戦挑戦者決定戦が28日、東京都渋谷区の将棋会館で指され、伊藤匠2冠（23）が羽生善治九段（55）を下し藤井聡太王位（23＝王将含む6冠＝ヘの挑戦権を獲得した。7番勝負は7月4、5日に静岡県浜松市で開幕する。伊藤は今期、予選から勝ち上がって挑決リーグ入り。紅白分かれて行うリーグでは白組に入り、杉本和陽六段、服部慎一郎七段、佐々木勇気八段、藤本渚七段に勝って4勝1敗。同成績の藤本、古賀とのプレーオ