「阪神−日本ハム」（２８日、甲子園球場）日本ハムが驚異の粘り腰を見せ、プロ初先発の阪神・木下里都投手を攻略した。二回まで木下に最速１５９・７キロの直球を軸にわずか１安打に抑えられていた日本ハム打線。だが三回、先頭・奈良間への四球から流れが変わった。続く福島の送りバントは好フィールディングで二塁封殺とされたが、水野が左翼線を破る二塁打で好機を拡大した。ここで田宮が詰まりながらも逆転の右前２点