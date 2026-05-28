将棋の伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦挑戦者決定戦が5月28日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、伊藤匠二冠（叡王、王座、23）が羽生善治九段（55）に90手で勝利した。この結果、伊藤二冠が藤井聡太王位（竜王、名人、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦権を獲得。同世代の“宿命のライバル”と、王位戦の舞台で激突することとなった。【映像】伊藤二冠が王位挑戦権を獲得した瞬間藤井王位への挑戦権を懸けた大注目の一戦は、