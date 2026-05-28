今夏のトレード市場で、最大級の値札が付くのはタイガースのタリク・スクバル投手（２９）になりそうだ。今オフにＦＡとなる左腕を巡り、米東部時間８月３日午後６時（日本時間４日午前７時）のトレード期限を前に、短期補強の「レンタル移籍」が現実味を帯びている。米老舗誌「ニューヨーク・タイムズ」傘下のスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は２８日（日本時間同日）、元レッズ、ナショナルズＧＭで同サイトのジム・