◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２８日・東京ドーム）巨人・田中将大投手（３７）が日米通算２０４勝目の権利をゲットした。先発で５回５安打３失点５奪三振。リードを保って降板し、救援陣に後を託した。このまま白星をつかめば、日米通算勝利数で黒田博樹氏を抜いて、歴代単独２位に浮上する。大城とのバッテリーで１日・阪神戦（甲子園）以来３試合ぶりの４勝目に挑んだ一戦。開幕から８度目の登板