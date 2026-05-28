ボートレース宮島の「第２０回日本トーター賞ＢＴＳ安芸高田開設７周年記念」は２８日、予選最終日の４日目が行われた。三苫晃幸（４０＝福岡）は、予選ラスト１２Ｒで１着。２コースから差しをねじ込み準優切符をもぎ取った。１８号機は「（後半は）１着勝負と思って行った。バランスが取れてレース向き。展開があれば突ける足」と仕上がりは及第点。２日目の２６日は誕生日だった。これが４０歳となっての初勝利だったが「