◆ファーム・リーグ巨人６―３ヤクルト（２８日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人はヤクルトに６―３で勝利し、連勝。２勝１敗でカード勝ち越しを決め、２９勝２２敗１分けで貯金７とした。先発の育成・花田侑樹投手（２２）が５回３安打２失点（自責０）の好投で公式戦初勝利。９回は山田龍聖投手（２５）が３者凡退に抑え、今季初セーブを挙げた。打線は３回、この日から２軍に合流した増田陸内野手（２５）の適時打