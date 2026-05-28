台風6号は、フィリピン沖の台風6号は発達しながら北上し、6月1日以降、鹿児島県内に接近する見込みです。 今後の見通しについて、亀田気象予報士の解説です。 27日に発生した台風6号。来週は奄美地方にかなり接近し、直撃する恐れもあります。現在、台風はフィリピンの東の海上にあって、北西方向へとゆっくり進んでいます。暴風域はまだありません。 この後、北上して6月1日は沖縄の南へ、そして2日午後3時には奄美大島付