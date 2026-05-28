福岡県嘉麻市の福祉施設で幼い姉妹が殺害された事件で、逮捕された母親の鑑定留置が5月28日から始まりました。住居不定のパート従業員、水沼南帆子容疑者（30）はことし3月、福岡県嘉麻市の母子生活支援施設で、長女の二彩ちゃん（4）と二女の三華ちゃん（3）の首を絞めつけるなどして殺害したとして、2度逮捕されました。いずれも容疑を認めています。福岡地検は、事件当時の精神状態や刑事責任能力について調べるため、5月