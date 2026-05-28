暗号資産をめぐる事件で逮捕され、その後に不起訴となった男性が、逮捕時の様子を撮影・実名報道されたことをめぐり、静岡放送（SBS）などに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が5月28日、東京高裁であった。門田友昌裁判長は、SBSに55万円の賠償を命じた一審・静岡地裁判決を取り消し、男性側の請求をすべて棄却した。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●逮捕時の撮影、東京高裁「公益性ある」男性の逮捕時の様子をSBSが撮影