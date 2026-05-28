ボーズ・オブ・カナダ（Boards of Canada：以下、BoC）が、前作『Tomorrows Harvest』から実に13年ぶりとなるスタジオアルバム『Inferno』を5月29日にリリースする。スコットランド出身のデュオは、後世のポップミュージックにどんな影響をもたらしたのか？ele-king編集長の野田努が解説する。突如として誕生したサイケデリックな新星ボーズ・オブ・カナダ（BoC）は、エレクトロニック・ミュージックに分類されるし、まあ、じっ