客の女性に性的な店で働くことを要求したとして、ホストクラブの男が逮捕されました。 【写真を見る】｢別にメンエスでも働けるでしょ｣ 24歳ホストを逮捕 女性客に性的な店での勤務を要求した疑い 売掛金回収が目的か 名古屋 逮捕されたのは、名古屋・栄のホストクラブ「ビート・クラッシュ・ナゴヤ」の従業員、角谷大樹容疑者（24）です。 警察によりますと角谷容疑者はことし3月、売掛金を支払わせる目的で、客の26歳の