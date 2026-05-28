秋田朝日放送 男鹿市・潟上市・秋田市沖の洋上風力発電施設の建設工事で使われるクレーンが２８日、お披露目されました。国内初の導入で、アームを伸ばした時の高さは秋田市のポートタワーセリオンを超えます。 ※詳しくは動画ニュース配信をご覧ください。