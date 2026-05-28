秋田朝日放送 サッカーＪ２ブラウブリッツ秋田の本拠地となる新スタジアム整備に関する基本方針案が示されました。６月に控える県議会、秋田市議会で説明し方針を固めます。 秋田県と秋田市が示した基本方針案では、ブラウブリッツ秋田を中心とした民間資金の調達を前提に、県と秋田市が共同で整備するとしています。整備費の上限は１４２億円とし、収容人数は５千人から１万人の範囲と示されています。示された整