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欧州株引き続きマイナス圏推移、原油高は一服も 東京時間19:21現在 英ＦＴＳＥ100 10416.27（-88.74-0.85%） 独ＤＡＸ25102.43（-75.37-0.30%） 仏ＣＡＣ40 8176.34（-31.55-0.39%） スイスＳＭＩ 13482.11（-145.30-1.07%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:21現在 ダウ平均先物JUN 26月限50681.00（-47.00-0.09%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7529