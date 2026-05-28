秋田朝日放送 秋田県能代市の公園で２８日、クマの居座りを想定した緊急銃猟の訓練が行われ、警察や猟友会、市の職員が対応を確認しました。 能代公園に、警察官、猟友会や市の職員合わせて２０人あまりが集まりました。園内のクルミの木の付近にクマがいることを想定した緊急銃猟の合同訓練が行われました。 能代市では、２０２５年、市の中心部にある商業施設内にクマが居座ったほか、１件の緊急銃猟が実施されました