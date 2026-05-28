大分県竹田市で28日、地元の小学生たちが高校生と一緒に田植えに挑戦しました。 田植えの実習に参加したのは、竹田市の都野小学校の5年生です。 小学校のすぐ近くにある久住高原農業高校の生徒たちが指導を行いました。児童たちは稲作の歴史などについて教わったあと、田んぼに移動。 泥でぬかるむ足元に苦戦しながらも、児童たちは高校生に手伝ってもらいながら、苗を1本1本、手作業で植えていきました。 児童たちは10月