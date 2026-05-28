大規模火災に見舞われた大分県大分市佐賀関で建設が予定されている復興住宅についてです。 足立市長は28日の会見で住民の「理解と納得が進んだ」と述べ、集合住宅で建設し、予定通りの期間での完成を目指す考えを示しました。 意見交換会（24日） 佐賀関の復興住宅について、大分市は5月24日の意見交換会で、エレベーター付きの3階建ての集合住宅とする方針を示しました。 これまで住民からは「