過去のレースの様子 自転車の国際ロードレース「ツール・ド・九州」の2026年の大会のコースが発表されました。 大分県内を走るのは大会3日目、豊後大野市をスタートします。 28日開かれた「ツール・ド・九州」の記者発表会には大会実行委員会の会長をはじめ副会長を務める九州6県の知事が参加しました。 過去のレースの様子 「ツール・ド・九