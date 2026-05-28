別府市で行われている一般のドライバーが自家用車などで有料で客を運ぶライドシェア。 移動の調査を目的にお盆と年末年始の期間限定で利用区域を拡大し、由布市でも実施されることになりました。 別府市のライドシェア 観光客などの移動ニーズに対応しようと、別府市で2025年4月から始まった「湯けむりライドシェアGLOBAL」。 配車アプリを使って登録されている一般のドライバーを呼び出