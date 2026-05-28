5月25日に祖母山に登ったと見られその後、行方不明となっている大分市の49歳の女性について警察などが28日も捜索を行っていますが発見には至っていません。 捜索の様子 行方不明となっているのは大分市豊饒に住む無職の利根優子さん49歳です。 警察によりますと利根さんは5月25日の午前、「祖母山に登山に行く」と家族に言って自宅を出発しました。 捜索の様子 その翌日の昼前、親族と電話