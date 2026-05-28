大分県佐伯市特産の「マリンレモン」のグミが完成し、28日は関係者が冨高市長を表敬訪問し、全国販売開始を報告しました。 佐伯市特産「マリンレモン」のグミ 佐伯市特産のマリンレモンの果汁を使ったグミは大手菓子メーカー・ブルボンの新商品です。26日から全国で販売が始まりました。 28日はマリンレモンの生産者やJA全農の関係者などが佐伯市役所を訪れ、冨高市長にグミの全国販売について報告