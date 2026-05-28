新たな防災気象情報の運用が28日から始まりました。 「警報」や「注意報」などに5段階のレベルの数字を付けて発表し避難の判断をしやすくします。 新しくなった防災気象情報では「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」の4つの災害について危険度に応じて5段階のレベルで示します。 「レベル5特別警報」と「レベル3警報」の間に「レベル4危険警報」を新設。名称から避難行動の目安が分かるようになっています。