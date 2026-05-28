2026年度の県内の海水浴場の水質調査の結果が発表され、調査したすべての海水浴場が問題無しと判定されています。 杵築市の海水浴場（2025年の調査の様子） 水質調査はおおむね1万人以上の利用者が見込まれる県内9か所の海水浴場を対象に、県と大分市が毎年行っているものです。 油膜の有無や透明度などを調べ、水質C以上が海水浴場として問題無いと判定されます。 杵築市の海水浴場（2025年の調