ディスカウントスーパー・「ラ・ムー」の大分県内初出店となる店舗が28日中津市にオープンし、格安の商品を求めて、早速、多くの人が訪れていました。 ラ・ムー ◆並んだ客 「ここにしかない値段で安いので、それを求めて買いに来た」 中津市上池永に28日朝オープンした「ラ・ムー中津店」。 店の前にはおよそ100人が列を作ってオープンを待っていました。