◇バドミントンシンガポールオープン2026(26日〜31日、シンガポール)バドミントンの世界ランク16位の五十嵐有紗選手＆志田千陽選手ペアがシンガポールオープン女子ダブルスで日本人対決を制し、ベスト8に進出しました。28日の2回戦で同ランク27位の平本梨々菜選手＆石川心菜選手と戦います。第1ゲーム5連続ポイントを奪われた五十嵐＆志田ペアは中盤までなかなか点差を埋められません。それでも終盤で5連続ポイントを奪い18-18に