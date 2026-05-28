ドジャースの若手有望株選手が、「バット犬」にとびかかられ、避けようとして膝を故障するアクシデントがあった。傘下2Aタルサに所属するケンドール・ジョージ外野手（21）は25日のアーカンソー戦で、2回にホームイン。その際にバット犬がバットを拾おうと飛びかかってきたため、慌てて避けたという。避けながらジャンプをして膝蓋骨を負傷した。MRI検査ではじん帯の損傷は見つからず、手術は回避できそうだという。マイナ