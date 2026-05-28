男子バレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者が、大麻を所持していた疑いで警視庁に逮捕された。代表合宿中に発覚し、協会は登録を抹消。大会を前にした逮捕に、チームや関係者への影響が広がっている。バレーボール日本代表選手が大麻所持疑い日本代表のユニフォーム姿で相手の攻撃をブロックするバレーボールの男子、佐藤駿一郎容疑者26歳だ。大麻を所持していた疑いで警視庁に逮捕された。捜査関係者によりますと、佐藤容疑者は